Определились все клубы, которые представят Англию в Лиге чемпионов — 2025/2026

Сегодня, 25 мая, завершился розыгрыш английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. По итогам 38 туров определились пять клубов, которые представят Англию в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Места в розыгрыше турнира сезона-2025/2026 получили чемпион АПЛ «Ливерпуль», «Арсенал», занявший второе место, бронзовый призёр «Манчестер Сити», а также «Челси» и «Ньюкасл Юнайтед», ставшие четвёртой и пятой командами соответственно.

Дополнительную, шестую путёвку в Лигу чемпионов получит «Тоттенхэм» как победитель Лиги Европы. Напомним, в финале лондонцы обыграли «Манчестер Юнайтед» (1:0). Отметим, что по итогам минувшего сезона АПЛ «шпоры» заняли 17-е место.