Семак: было бы логичнее, если бы «Зенит» проиграл чемпионство в прошлом году

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о втором месте сине-бело-голубых по итогам минувшего сезона РПЛ.

«Ошибки есть в любом сезоне, и считать их бессмысленно. Мы набрали такое количество очков, которое в любой другой сезон привело бы нас к чемпионству. В последний раз команда, набравшая 66 очков, не выигрывала чемпионат в 2002 году. Было бы логичнее, если бы в прошлом году мы проиграли чемпионство, а в этом — выиграли. Но это футбол. «Краснодар» на данном этапе оказался лучше в плане набора очков», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Чемпионом России в сезоне-2024/2025 стал «Краснодар». Команда набрала 67 очков за 30 матчей. На втором месте расположился санкт-петербургский «Зенит» (66), на третьем — московский ЦСКА (59). «Краснодар» выиграл чемпионат России впервые в истории.