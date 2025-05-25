«Ливерпуль» получил трофей за победу в АПЛ в сезоне-2024/2025

Прошла церемония награждения «Ливерпуля», который стал чемпионом Англии в сезоне-2024/2025. Команда Арне Слота досрочно выиграла английскую Премьер-лигу. По итогам сезона «Ливерпуль» набрал 84 очка за 38 матчей. Церемония награждения состоялась на домашнем стадионе «Ливерпуля» после заключительного матча чемпионата Англии с «Кристал Пэлас». Команды сыграли вничью — 1:1.

«Ливерпуль» стал чемпионом Англии в 20-й раз. Клубу принадлежат рекорды по количеству побед среди английских команд в Лиге чемпионов УЕФА (6 трофеев), Кубке УЕФА (3), Суперкубке УЕФА (4) и в Кубке Английской футбольной лиги (10).