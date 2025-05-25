«Ливерпуль» получил трофей за победу в АПЛ в сезоне-2024/2025
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Прошла церемония награждения «Ливерпуля», который стал чемпионом Англии в сезоне-2024/2025. Команда Арне Слота досрочно выиграла английскую Премьер-лигу. По итогам сезона «Ливерпуль» набрал 84 очка за 38 матчей. Церемония награждения состоялась на домашнем стадионе «Ливерпуля» после заключительного матча чемпионата Англии с «Кристал Пэлас». Команды сыграли вничью — 1:1.
Англия — Премьер-лига . 38-й тур
25 мая 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
1 : 1
Кристал Пэлас
Лондон
0:1 Сарр – 9' 1:1 Салах – 84'
Удаления: Гравенберх – 68' / нет
«Ливерпуль» стал чемпионом Англии в 20-й раз. Клубу принадлежат рекорды по количеству побед среди английских команд в Лиге чемпионов УЕФА (6 трофеев), Кубке УЕФА (3), Суперкубке УЕФА (4) и в Кубке Английской футбольной лиги (10).
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