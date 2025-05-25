Итоговая турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2024/2025

Сегодня, 25 мая, завершился сезона-2024/2025 английской Премьер-лиги. Чемпионом страны ранее досрочно стал «Ливерпуль». Команда набрала 84 очка за 38 матчей. На втором месте с 74 очками расположился «Арсенал». Третью строчку занял «Манчестер Сити» (71 очко). Премьер-лигу покинули «Лестер Сити» (25 очков), «Ипсвич Таун» (22 очка) и «Саутгемптон» (12 очков).
Результаты 38-го тура чемпионата Англии:
«Вулверхэмптон» — «Брентфорд» — 1:1;
«Тоттенхэм Хотспур» — «Брайтон энд Хоув Альбион» — 1:4;
«Саутгемптон» — «Арсенал» — 1:2;
«Ноттингем Форест» — «Челси» — 0:1;
«Ньюкасл Юнайтед» — «Эвертон» — 0:1;
«Ливерпуль» — «Кристал Пэлас» — 1:1;
«Ипсвич Таун» — «Вест Хэм Юнайтед» — 1:3;
«Фулхэм» — «Манчестер Сити» — 0:2;
«Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла» — 2:0;
«Борнмут» — «Лестер Сити» — 2:0.