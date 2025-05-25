«Манчестер Юнайтед» объявил об уходе трёх футболистов
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Английский «Манчестер Юнайтед» на своём официальном сайте сообщил, что защитники Виктор Линделёф и Джонни Эванс, а также датский полузащитник Кристиан Эриксен покинут клуб по окончании нынешнего сезона.
«Все в «Юнайтед» благодарят Виктора, Джонни и Кристиана за их вклад во время пребывания на «Олд Траффорд» и желают им удачи в будущем. В воскресенье каждый из них удостоился бурных оваций от благодарной публики», — говорится в заявлении на сайте клуба.
Отметим, что сегодня, 25 мая, все три футболиста приняли участие в матче 38-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» (2:0). Линделёф провёл на поле всю встречу, Эванс и Эриксен вышли на замену на 66-й минуте. Датчанин стал автором второго гола «красных дьяволов».
Англия — Премьер-лига . 38-й тур
25 мая 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
2 : 0
Астон Вилла
Бирмингем
1:0 Диалло – 76' 2:0 Эриксен – 87'
Удаления: нет / Мартинес – 45+1'
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