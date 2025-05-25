Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Юнайтед» объявил об уходе трёх футболистов

«Манчестер Юнайтед» объявил об уходе трёх футболистов
Комментарии

Английский «Манчестер Юнайтед» на своём официальном сайте сообщил, что защитники Виктор Линделёф и Джонни Эванс, а также датский полузащитник Кристиан Эриксен покинут клуб по окончании нынешнего сезона.

«Все в «Юнайтед» благодарят Виктора, Джонни и Кристиана за их вклад во время пребывания на «Олд Траффорд» и желают им удачи в будущем. В воскресенье каждый из них удостоился бурных оваций от благодарной публики», — говорится в заявлении на сайте клуба.

Отметим, что сегодня, 25 мая, все три футболиста приняли участие в матче 38-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» (2:0). Линделёф провёл на поле всю встречу, Эванс и Эриксен вышли на замену на 66-й минуте. Датчанин стал автором второго гола «красных дьяволов».

Англия — Премьер-лига . 38-й тур
25 мая 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
2 : 0
Астон Вилла
Бирмингем
1:0 Диалло – 76'     2:0 Эриксен – 87'    
Удаления: нет / Мартинес – 45+1'
Материалы по теме
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Астон Виллу» в матче 38-го тура АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android