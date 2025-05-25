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Эрлинг Холанд провёл худший сезон в АПЛ по количеству голов

Эрлинг Холанд провёл худший сезон в АПЛ по количеству голов
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд провёл свой худший сезон в английской Премьер-лиге по количеству голов.

Всего на счету норвежского форварда 22 гола за 31 матч в минувшем сезоне. В прошлом сезоне футболист забил 27 мячей за аналогичное количество встреч, в позапрошлом — 36. В гонке бомбардиров лиги Холанд впервые за три сезона финишировал не первым. Норвежец стал третьим, уступив вингеру «Ливерпуля» Мохамеду Салаху (29) и нападающему «Ньюкасла» Александру Исаку (23).

Холанду 24 года. Он выступает за «Манчестер Сити» с 2022 года.

Сегодня, 25 мая, завершился розыгрыш АПЛ сезона-2024/2025. По итогам 38 туров «Манчестер Сити» занял третье место, заработав 71 очко.

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