Виталий Кафанов: Сафонов может остаться без отпуска, если поедет в сборную России

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о попадании голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в окончательный состав национальной команды на июньский сбор. Команда Валерия Карпина сыграет 6 июня с Нигерией, а 10 июня — с Беларусью.

— Есть ли уверенность, что Сафонов приедет на сбор команды?

— Этот вопрос будем решать с Матвеем перед финалом Лиги чемпионов. 15 июня «ПСЖ» уезжает на клубный чемпионат мира, нужно советоваться с ним и их тренером вратарей. Потому что Сафонов может остаться без отпуска. Нельзя проводить параллелей с другими игроками сборной, потому что российские клубы дадут своим футболистам отдых после матча сборной в Минске. У Матвея такой возможности не будет, — сказал Кафанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Финал Лиги чемпионов УЕФА, в котором парижане встретятся с «Интером», пройдёт в субботу, 31 мая.