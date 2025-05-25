Итоговая турнирная таблица АПЛ сезона-2024/2025

В английской Премьер-лиге (АПЛ) завершился сезон-2024/2025. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию итоговую турнирную таблицу.

Победителем турнира стал «Ливерпуль», набравший 84 очка. Второе место занял «Арсенал», у которого 74 очка. Тройку замкнул «Манчестер Сити» с 71 очком.

Высший дивизион английского первенства покинули следующие команды: «Лестер Сити» (25 очков), «Ипсвич Таун» (22 очка) и «Саутгемптон» (12 очков).

«Ливерпуль» завоевал чемпионство в 20-й раз в своей истории, что является рекордом элитного дивизиона чемпионата Англии. В прошлом сезоне чемпионом был «Манчестер Сити». В предыдущий раз мерсисайдцы взяли данный титул по итогам сезона-2019/2020.