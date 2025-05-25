Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Итоговая турнирная таблица АПЛ сезона-2024/2025

Итоговая турнирная таблица АПЛ сезона-2024/2025
Комментарии

В английской Премьер-лиге (АПЛ) завершился сезон-2024/2025. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию итоговую турнирную таблицу.

Итоговая турнирная таблица АПЛ

Победителем турнира стал «Ливерпуль», набравший 84 очка. Второе место занял «Арсенал», у которого 74 очка. Тройку замкнул «Манчестер Сити» с 71 очком.

Высший дивизион английского первенства покинули следующие команды: «Лестер Сити» (25 очков), «Ипсвич Таун» (22 очка) и «Саутгемптон» (12 очков).

«Ливерпуль» завоевал чемпионство в 20-й раз в своей истории, что является рекордом элитного дивизиона чемпионата Англии. В прошлом сезоне чемпионом был «Манчестер Сити». В предыдущий раз мерсисайдцы взяли данный титул по итогам сезона-2019/2020.

Материалы по теме
«Ливерпуль» заменил Трента ещё до его ухода. Трансфер Фримпонга — и логичный, и странный
«Ливерпуль» заменил Трента ещё до его ухода. Трансфер Фримпонга — и логичный, и странный
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android