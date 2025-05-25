Сергей Семак заявил, что у него нет недопонимания с Максимом Глушенковым

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что у него нет недопонимания с нападающим сине-бело-голубых Максимом Глушенковым. Ранее в СМИ появились слухи о конфликте тренера с футболистом.

«Я вообще не понимаю, что за разговоры про наши недопонимания с Глушенковым. То, что он не вышел в прошлом матче, — решение тренера по тому, как шла игра и в каком состоянии находятся игроки. Недопониманий нет. Это ерунда, не второй и не третий раз появляется», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Напомним, Максим Глушенков перешёл в «Зенит» прошлым летом из московского «Локомотива».