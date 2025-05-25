Сергей Семак ответил, останется ли Вендел в «Зените» на следующий сезон

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил, останется ли бразильский полузащитник Вендел в клубе на следующий сезон. В среду, 21 мая, «Ботафого» сообщил о расторжении соглашения с «Зенитом», по которому Вендел должен был перейти в бразильский клуб грядущим летом.

«Пока сделка с «Ботафого» сорвалась, и сейчас Вендел — игрок «Зенита». Что будет через день, два, месяц, не знаем», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

В нынешнем сезоне Вендел принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.