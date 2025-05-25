Главный тренер «Зенита» Семак рассказал, как прошёл его вечер после упущенного чемпионства
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, как прошёл его вечер после упущенного чемпионства. Сине-бело-голубые в субботу, 24 мая, в матче 30‑го тура чемпионата России в Санкт‑Петербурге разгромили грозненский «Ахмат» со счётом 3:0 и заняли второе место в турнирной таблице. Чемпионом России стал «Краснодар», опередивший «Зенит» на одно очко.
Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Мостовой – 25' 2:0 Мостовой – 45+6' 3:0 Педро – 59'
— Мой вчерашний вечер прошёл так же, как и любой другой нечемпионский.
— Но такого ещё не было!
— После каждой игры бывают такие моменты. Заехал к друзьям, посидели, — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
Напомним, «Краснодар» прервал серию «Зенита» из шести чемпионств подряд.
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