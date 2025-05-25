Главный тренер «Зенита» Семак рассказал, как прошёл его вечер после упущенного чемпионства

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, как прошёл его вечер после упущенного чемпионства. Сине-бело-голубые в субботу, 24 мая, в матче 30‑го тура чемпионата России в Санкт‑Петербурге разгромили грозненский «Ахмат» со счётом 3:0 и заняли второе место в турнирной таблице. Чемпионом России стал «Краснодар», опередивший «Зенит» на одно очко.

— Мой вчерашний вечер прошёл так же, как и любой другой нечемпионский.

— Но такого ещё не было!

— После каждой игры бывают такие моменты. Заехал к друзьям, посидели, — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Напомним, «Краснодар» прервал серию «Зенита» из шести чемпионств подряд.