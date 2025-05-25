«Астон Вилла» подаст жалобу из-за назначения судьи на матч с «МЮ» — The Athletic

«Астон Вилла» намерена подать официальную жалобу в английскую Премьер-лигу после того, как поражение от «Манчестер Юнайтед» (0:2) в последнем туре АПЛ сезона-2024/2025 лишило клуб квалификации в Лигу чемпионов. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, клуб из Бирмингема считает, что для обслуживания столь важного матча был выбран недостаточно опытный судья. Решение «Виллы» подать жалобу было принято после спорного момента во втором тайме, когда гол полузащитника команды Моргана Роджерса был отменён.

Роджерс выбил мяч у вратаря «МЮ» Алтая Байындыра, а затем забил гол в пустые ворота, но судья Томас Брамэлл уже зафиксировал фол на голкипере. Вскоре «красные» открыли счёт, а позже был назначен пенальти в ворота «Астон Виллы».

Отметим, что даже ничья позволила бы «Вилле» обойти «Ньюкасл», который проиграл дома «Эвертону» в заключительном туре и занял пятое место.

В итоге «Астон Вилла» заняла шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 66 очков. Столько же у «Ньюкасла».