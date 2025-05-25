«Спортинг» стал обладателем Кубка Португалии, обыграв в финале «Бенфику»

Завершился финальный матч Кубка Португалии, в котором встречались «Бенфика» и «Спортинг». Команды играли на стадионе «Эштадиу Насьонал» (Португалия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Луишем Годинью. Стартовый свисток прозвучал в 19:15 мск. «Спортинг» одержал победу — 3:1 д. вр.
Первый гол в матче был забит на 47-й минуте. Отличился турецкий полузащитник «Бенфики» Оркун Кёкчю. Автором результативной передачи стал его соотечественник Керем Актюркоглу. На 90+11-й минуте шведский нападающий «Спортинга» Виктор Дьёкереш сравнял счёт. На 99-й минуте полузащитник Конрад Хардер вывел «Спортинг» вперёд. На 120-й минуте Франсиску Тринкан отправил третий мяч в ворота «орлов».
Отметим, что лиссабонский «Спортинг» в 18-й раз стал обладателем Кубка Португалии.
- 25 мая 2025
-
23:19
-
23:10
-
23:04
-
22:54
-
22:51
-
22:49
-
22:20
-
22:18
-
22:12
-
22:09
-
22:00
-
21:58
-
21:54
-
21:52
-
21:43
-
21:40
-
21:32
-
21:27
-
21:20
-
21:16
-
21:11
-
21:00
-
20:55
-
20:54
-
20:52
-
20:50
-
20:45
-
20:40
-
20:39
-
20:37
-
20:33
-
20:31
-
20:21
-
20:16
-
20:02