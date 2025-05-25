Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Определились участники еврокубков по итогам сезона-2024/2025 АПЛ

Определились участники еврокубков по итогам сезона-2024/2025 АПЛ
Комментарии

Стали известны английские клубы, которые примут участие в следующем сезоне международных турниров УЕФА, по итогам завершения чемпионата страны-2024/2025.

В Лигу чемпионов отобрались «Ливерпуль», «Арсенал», «Манчестер Сити», «Челси», «Ньюкасл» и «Тоттенхэм Хотспур».

В Лиге Европы выступят «Астон Вилла» и «Кристал Пэлас» (обладатель Кубка Англии).

В Лиге конференций Англию будет представлять «Ноттингем Форест».

Напомним, в Лиге чемпионов от Англии выступят шесть команд: пять из числа лидеров турнирной таблицы национального первенства, поскольку эта страна попала в топ-2 в таблице коэффициентов УЕФА, а также «Тоттенхэм Хотспур», выигравший Лигу Европы.

Материалы по теме
«Челси» разбил мечту главной сенсации АПЛ. А Эмери драматично остался без ЛЧ!
«Челси» разбил мечту главной сенсации АПЛ. А Эмери драматично остался без ЛЧ!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android