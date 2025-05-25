Определились участники еврокубков по итогам сезона-2024/2025 АПЛ

Стали известны английские клубы, которые примут участие в следующем сезоне международных турниров УЕФА, по итогам завершения чемпионата страны-2024/2025.

В Лигу чемпионов отобрались «Ливерпуль», «Арсенал», «Манчестер Сити», «Челси», «Ньюкасл» и «Тоттенхэм Хотспур».

В Лиге Европы выступят «Астон Вилла» и «Кристал Пэлас» (обладатель Кубка Англии).

В Лиге конференций Англию будет представлять «Ноттингем Форест».

Напомним, в Лиге чемпионов от Англии выступят шесть команд: пять из числа лидеров турнирной таблицы национального первенства, поскольку эта страна попала в топ-2 в таблице коэффициентов УЕФА, а также «Тоттенхэм Хотспур», выигравший Лигу Европы.