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В «Зените» отреагировали на слухи о назначении Карпина и возвращении в клуб Митрофанова

В «Зените» отреагировали на слухи о назначении Карпина и возвращении в клуб Митрофанова
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В пресс-службе футбольного клуба «Зенит» отреагировали на слухи о возможном назначении главного тренера сборной России Валерия Карпина, согласно которым он может возглавить сине-бело-голубых в случае возвращения в футбольный клуб Максима Митрофанова.

«Нет, Митрофанов в «Зенит» не возвращается. Что касается Карпина, мы слышали, что он ведёт переговоры с «Динамо», но никак не с «Зенитом». У нас есть тренер! Заявляем официально: никаких кадровых изменений в клубе не планируется и не будет!» — приводит слова представителя пресс-службы клуба Metaratings.

С октября 2022 года Митрофанов занимает должность генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС). С 2007 по 2017 год Митрофанов работал в «Зените» в качестве генерального директора.

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