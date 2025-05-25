Рубен Аморим на «Олд Траффорд» извинился перед фанатами за сезон «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим после финального матча сезона английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» (2:0) выступил перед болельщиками на «Олд Траффорд» и извинился перед ними за неудачный сезон.

«Хочу извиниться за этот сезон, я знаю, что вы действительно разочарованы мной и командой. Теперь нам нужно сделать выбор, или мы застрянем в прошлом. Этот сезон закончился. И теперь мы либо сражаемся друг с другом, либо держимся вместе и движемся вперёд. Шесть месяцев назад я говорил, что надвигается шторм. Сегодня, после этого катастрофического сезона, я хочу сказать вам, что наступают хорошие дни», – приводит слова Аморима журналист Бен Джейкобс в соцсети Х (ранее Twitter).

Команда после 38 туров набрала 42 очка и заняла 15-е место в таблице. Это является худшим результатом клуба за 51 год. «Манчестер Юнайтед» не попал в еврокубки на следующий сезон и не завоевал ни одного трофея.