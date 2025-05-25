«Лестер Сити», «Ипсвич Таун» и «Саутгемптон» вылетели из АПЛ

«Лестер Сити», «Ипсвич Таун» и «Саутгемптон» покинули английскую Премьер-лигу по итогам сезона-2024/2025.

«Лестер Сити» занял 18-е место. В активе команды шесть побед, семь ничьих и 25 поражений. «Лисы» забили 33 мяча и пропустили 80. Коллектив набрал 25 очков.

«Ипсвич Таун» занял 19-е место. В активе команды четыре победы, 10 ничьих и 24 поражения. «Трактористы» забили 36 мячей и пропустили 82. Коллектив набрал 22 очка.

«Саутгемптон» занял 20-е место. В активе команды две победы, шесть ничьих и 30 поражений. «Святые» забили 26 мячей и пропустили 86. Коллектив набрал 12 очков.

В следующем сезоне АПЛ вместо вышеназванных команд сыграют «Лидс Юнайтед», «Бёрнли» и «Сандерленд».