Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Лестер Сити», «Ипсвич Таун» и «Саутгемптон» вылетели из АПЛ

«Лестер Сити», «Ипсвич Таун» и «Саутгемптон» вылетели из АПЛ
Комментарии

«Лестер Сити», «Ипсвич Таун» и «Саутгемптон» покинули английскую Премьер-лигу по итогам сезона-2024/2025.

«Лестер Сити» занял 18-е место. В активе команды шесть побед, семь ничьих и 25 поражений. «Лисы» забили 33 мяча и пропустили 80. Коллектив набрал 25 очков.

«Ипсвич Таун» занял 19-е место. В активе команды четыре победы, 10 ничьих и 24 поражения. «Трактористы» забили 36 мячей и пропустили 82. Коллектив набрал 22 очка.

«Саутгемптон» занял 20-е место. В активе команды две победы, шесть ничьих и 30 поражений. «Святые» забили 26 мячей и пропустили 86. Коллектив набрал 12 очков.

В следующем сезоне АПЛ вместо вышеназванных команд сыграют «Лидс Юнайтед», «Бёрнли» и «Сандерленд».

Материалы по теме
Определились участники еврокубков по итогам сезона-2024/2025 АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android