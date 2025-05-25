Владимир Габулов: надеялся, что после прошлого сезона на месте «Краснодара» будет «Динамо»

Бывший вратарь ЦСКА, московского «Динамо» и сборной России Владимир Габулов оценил выступление бело-голубых в минувшем сезоне.

— После прошлогодней борьбы за титул нынешний сезон для «Динамо» — провал?

— Безусловно, сезон для «Динамо» провальный. «Краснодар» стабильно движется вверх, после серебра в прошлом сезоне они выиграли чемпионат. А «Динамо» полностью провалило сезон и в чемпионате, и в Кубке. Причины не в работе тренеров, они немного глубже. После смены Лички команда провела хороший отрезок, но глобально это уже ни на что не влияло. Максимум могла быть бронза, но и этого нет.

Нужно было сделать правильные выводы, тогда всё могло быть лучше. Это была задача руководства. Не говорю, что нынешнее руководство «Динамо» работает плохо. Это лучшая в стране работа с точки зрения продвижения бренда, привлечения болельщиков. Но с точки зрения результата что-то было сделано не так, чего-то не хватило.

— Если бы всё было учтено, сейчас на месте «Краснодара» могло быть «Динамо»?

— Я надеялся на это. Говорил, что нужно проанализировать, найти проблемы, принять правильные решения и сделать недостающий шажок. Но люди не поняли, не нашли проблем, — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.