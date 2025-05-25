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Эдди Хау — о попадании «Ньюкасла» в Лигу чемпионов: очень большое достижение

Эдди Хау — о попадании «Ньюкасла» в Лигу чемпионов: очень большое достижение
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Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Эдди Хау после матча 38-го тура АПЛ с «Эвертоном» (0:1) отреагировал на итоги сезона для своей команды. «Сороки» заняли пятое место в таблице и вышли в Лигу чемпионов.

Англия — Премьер-лига . 38-й тур
25 мая 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
0 : 1
Эвертон
Ливерпуль
0:1 Алькарас – 65'    

«Замечательное чувство, очень большое достижение. Разумеется, когда вы проигрываете, то ощущаете разочарование, но я считаю, что нам нужно в первую очередь думать о том, что после 38 туров мы смогли-таки выйти в Лигу чемпионов. Это очень важный момент для клуба.

Нынешний сезон? Очень событийный. За этот год произошло столько всего, не только в психологическом плане, но и с точки зрения тактики, игра развивается очень быстрыми темпами. Это был великолепный сезон Премьер-лиги. Прошлое лето оказалось непростым для нас, для начала сезона оно было слишком насыщенным. Нам пришлось очень упорно сражаться, чтобы всё преодолеть и вернуться таким образом, как мы это в итоге и сделали. Невозможно выразить в полной мере благодарность игрокам. У нас отличный состав, который прилагает все усилия в каждой игре, о большем и просить нельзя. Сейчас я могу сказать, что, пожалуй, мы сделали это. Мы пытались победить в сегодняшней игре, но не получилось.

Во время матча нам передавали обновления [в таблице АПЛ], но я не хотел заострять на этом внимание. Лишь когда стало понятно, что во втором тайме нам будет непросто забить свой гол, наше положение оказалось под угрозой, результаты других встреч стали для нас важнее. Но в течение всего матча мы старались найти путь к воротам и вернуться в игру. Насколько помню, за пять минут до конца встречи уже казалось, что мы сможем попасть в Лигу чемпионов», — приводит слова Хау BBC.

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