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Трент: надеюсь, однажды фанаты смогут оценить всё, что я сделал для «Ливерпуля»

Трент: надеюсь, однажды фанаты смогут оценить всё, что я сделал для «Ливерпуля»
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Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд поделился эмоциями после матча 38-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (1:1). Ранее 26-летний футболист объявил об уходе из клуба по окончании нынешнего сезона. Игра с «орлами» может стать последней для Александер-Арнольда в футболке «красных».

Англия — Премьер-лига . 38-й тур
25 мая 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
1 : 1
Кристал Пэлас
Лондон
0:1 Сарр – 9'     1:1 Салах – 84'    
Удаления: Гравенберх – 68' / нет

«Я не знал, чего ожидать, выходя на «Энфилд», после того, что случилось несколько недель назад. Я хотел сыграть за клуб ещё раз. Я сказал об этом тренеру, и он доверил мне выйти на поле в перерыве.

Реакция, которую я получил, значит для меня всё. Я провёл сотни матчей за клуб. Я никогда не чувствовал такой любви и заботы, как сегодня. От всего сердца надеюсь, что однажды фанаты и болельщики этого клуба смогут оценить тяжёлую работу и всё то, что я сделал для команды. Не было ни дня, ни минуты, когда бы я не думал о команде. С шести и до 26 лет. Двадцать лет — это очень большой срок. Я люблю каждую минуту, все взлёты и падения. Для меня честь и привилегия быть частью этого клуба.

Это всё, что я когда-либо знал. Я буду помнить эти моменты до конца своей жизни, особенно такой день, как сегодня. Это лучший день в моей жизни. Очень особенный день и очень особенное достижение для команды и для клуба», — приводит слова Трента ВВС со ссылкой на Sky Sports.

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