Трент: надеюсь, однажды фанаты смогут оценить всё, что я сделал для «Ливерпуля»

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд поделился эмоциями после матча 38-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (1:1). Ранее 26-летний футболист объявил об уходе из клуба по окончании нынешнего сезона. Игра с «орлами» может стать последней для Александер-Арнольда в футболке «красных».

«Я не знал, чего ожидать, выходя на «Энфилд», после того, что случилось несколько недель назад. Я хотел сыграть за клуб ещё раз. Я сказал об этом тренеру, и он доверил мне выйти на поле в перерыве.

Реакция, которую я получил, значит для меня всё. Я провёл сотни матчей за клуб. Я никогда не чувствовал такой любви и заботы, как сегодня. От всего сердца надеюсь, что однажды фанаты и болельщики этого клуба смогут оценить тяжёлую работу и всё то, что я сделал для команды. Не было ни дня, ни минуты, когда бы я не думал о команде. С шести и до 26 лет. Двадцать лет — это очень большой срок. Я люблю каждую минуту, все взлёты и падения. Для меня честь и привилегия быть частью этого клуба.

Это всё, что я когда-либо знал. Я буду помнить эти моменты до конца своей жизни, особенно такой день, как сегодня. Это лучший день в моей жизни. Очень особенный день и очень особенное достижение для команды и для клуба», — приводит слова Трента ВВС со ссылкой на Sky Sports.