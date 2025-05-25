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Роман Орещук считает Джона Кордобу лучшим футболистом прошедшего сезона РПЛ

Роман Орещук считает Джона Кордобу лучшим футболистом прошедшего сезона РПЛ
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Бывший российский футболист, агент Роман Орещук поделился мнением о лучшем футболисте Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.

«Лучший футболист сезона — Джон Кордоба. Да, он не лучший бомбардир этого сезона, но лучший бомбардир не мог забить 14 матчей подряд. Кордоба может покинуть «Краснодар» в любой момент, но за него придётся очень много платить», — сказал Орещук в беседе корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В прошедшем клубном сезоне Кордоба забил 13 мячей и отдал семь результативных передач в 30 матчах. Футболист выступает за «быков» с 2021 года. «Краснодар» в кампании-2024/2025 стал чемпионом России.

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