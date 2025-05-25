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Гвардиола: не спрашивайте меня о Грилише. Кто сказал, что я им недоволен?

Гвардиола: не спрашивайте меня о Грилише. Кто сказал, что я им недоволен?
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола остался недоволен вопросом о будущем нападающего «горожан» Джека Грилиша в команде. Игрок не попал в заявку на последний матч сезона с «Фулхэмом» (2:0). Ранее сообщалось, что футболист может покинуть клуб в трансферное окно.

Англия — Премьер-лига . 38-й тур
25 мая 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Фулхэм
Лондон
Окончен
0 : 2
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Гюндоган – 21'     0:2 Холанд – 72'    

«Не спрашивайте меня о Джеке. Кто сказал, что я им недоволен? Я отношусь к Джеку так же, как к Хусанову, Макэйти и всем игрокам, которые не были выбраны, но вы говорите, что у них проблемы? Дело не в этом. У меня 24 игрока, и мне пришлось исключить пятерых игроков, потому что Ковачич был удалён в последней игре.

Ничего личного по отношению к Джеку. Я тот человек, который боролся за то, чтобы он пришёл сюда, тот человек, который боролся за то, чтобы он остался здесь в этом сезоне, и то же самое будет в следующем сезоне. Я тот, кто сказал, что я хочу видеть Джека Грилиша в команде. То, что произойдёт в будущем, — это работа для его агентов», — приводит слова Гвардиолы BBC.

В нынешнем сезоне Грилиш принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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