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Whoscored опубликовал символическую сборную 30-го тура РПЛ

Whoscored опубликовал символическую сборную 30-го тура РПЛ
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Интернет-портал WhoScored опубликовал сборную лучших игроков 30-го тура Российской Премьер-Лиги. Наибольшее представительство в ней у московского «Спартака». В составе символической сборной сразу пять футболистов из этой команды. Высшую оценку (10) получил полузащитник красно-белых Маркиньос.

Фото: WhoScored

Символическая сборная 30-го тура РПЛ:

Вратарь: Александр Максименко («Спартак»).

Защитники: Густаво Мантуан («Зенит»), Нино («Зенит»), Алексис Дуарте («Спартак»), Кирилл Печенин («Крылья Советов).

Полузащитники: Пабло Солари («Спартак»), Луис Энрике («Зенит»), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Маркиньос («Спартак»).

Нападающие: Дардан Шабанхаджай («Рубин»), Манфред Угальде («Спартак»).

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