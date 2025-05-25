Тренер «Ман Сити» Гвардиола: возможно, мне не поверят, но это счастливый день

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после матча 38-го тура АПЛ с «Фулхэмом» (2:0) прокомментировал итоги сезона для «горожан». По итогам кампании коллектив занял третье место в турнирной таблице чемпионата Англии и вышел в Лигу чемпионов в 15-й раз подряд.

«Мы не опустили руки. Это непросто, особенно для игроков, которые даже при столь огромных трудностях делали своё дело. Занять третье место [в такой ситуации] — это вполне здорово. Получилось неидеально, но в следующем сезоне мы будем играть в Европе, в Лиге чемпионов. Возможно, мне не поверят, но это счастливый день для всех нас.

Порой трудности порождают испытания, в этом сезоне их было много. Мы сыграли в невероятном финале Кубка Англии, у нас были шансы, но в футболе случаются поражения, но мы там были. Невозможно побеждать постоянно, и если вдруг не получается, то это не проблема. Плохо, если занимаешь седьмое, восьмое, девятое, 10-е место. Взгляните на список победителей в прошлых сезонах — мы там есть.

Мы видим, какие внутренние процессы происходят [в команде], извлекаем урок для следующего сезона, чтобы эти ошибки не повторились. Мы сильно друг друга поддерживали. В январе и феврале, хоть это и не сработало, я думаю, что, за исключением первого тайма матча с «Саутгемптоном», когда нам не хватало игроков для борьбы один на один, в остальных играх мы неплохо себя проявили. Но, разумеется, есть несколько моментов, которые мы надеемся устранить в новом сезоне. Уверен, следующая кампания будет лучше», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».