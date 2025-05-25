Мохамед Салах установил уникальное достижение в АПЛ

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах стал автором уникального достижения в английской Премьер-лиге. Об этом сообщает пресс-служба лиги в соцсети X (ранее Twitter).

Египетский форвард стал первым футболистом в истории АПЛ, который в одном и том же сезоне получил награду лучшему игроку, лучшему плеймейкеру и лучшему бомбардиру. В нынешнем сезоне Салах провёл 52 матча во всех турнирах, в которых отметился 34 голами и 23 результативными передачами.

32-летний нападающий выступает за мерсисайдцев с 2017 года. За этот период он сыграл 401 матч во всех турнирах, в которых забил 245 голов и сделал 113 ассистов. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.