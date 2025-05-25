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Жоаозиньо: приятно, что «Краснодар» забрал чемпионство у «Зенита»

Жоаозиньо: приятно, что «Краснодар» забрал чемпионство у «Зенита»
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Бывший нападающий «Краснодара» Жоаозиньо отреагировал на победу «быков» в чемпионате России в сезоне-2024/2025. В матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги «быки» обыграли московское «Динамо» (3:0) и заняли первое место в турнирной таблице. Отметим, что это чемпионство стало для клуба первым в истории.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кордоба – 46'     2:0 Кривцов – 82'     3:0 Сперцян – 90+10'    

«Для меня чемпионство «Краснодара» многое значит, потому что я болею за эту команду. Очень рад этому трофею. Приятно, что «Краснодар» забрал чемпионство у «Зенита», потому что уже три-четыре года команда заслуживала этот трофей.

Галицкий заслужил это чемпионство, ведь он занимает главную роль в «Краснодаре». Думаю, все футболисты выиграли РПЛ для него.

Эдик Сперцян, Кордоба, команда и тренер — лучшие. Даже не могу выделить только одного футболиста. А Мусаев и Кордоба лучшие во всём чемпионате», — приводит слова Жоаозиньо Sport24.

«Быки» набрали 67 очков по итогам 30 сыгранных матчей. Подопечные Мурада Мусаева опередили на одно очко «Зенит», который завершил чемпионат на втором месте. Третью строчку занял ЦСКА с 59 очками.

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