Энцо Мареска высказался о выходе «Челси» в Лигу чемпионов

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска после матча 38-го тура АПЛ с «Ноттингем Форест» (1:0) высказался об итогах сезона для «синих». Команда заняла четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии и отобралась в следующий сезон Лиги чемпионов.

«Я очень рад по многим причинам. Прежде всего потому, что игроки это заслужили, с первого же дня они трудились, отдавая все силы. Клуб, футболисты, руководство — мы все двигались в одном направлении.

Мы идём по своему пути, хотим добиваться результата, придерживаясь своего стиля игры. Полагаю, сегодня игроки были на высоте, поскольку мы немного скорректировали работу с мячом. Было непросто играть в такой атмосфере, но футболисты с этим достойно справились.

Думаю, с января мы провели немало хороших матчей, даже если в СМИ об этом особо и не говорили. Сегодня мы достигли важной для клуба цели, что отрадно», — приводит слова Марески официальный сайт «Челси».