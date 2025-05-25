Видео: игрок «Зенита» Андрей Мостовой зарядил оскорбительную кричалку про «Спартак»
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Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Андрей Мостовой на матче легенд посетил фанатскую трибуну и зарядил оскорбительную кричалку про московский «Спартак». В матче легенд, посвящённом 100-летию санкт-петербургского клуба, «Зенит Санкт-Петербург» обыграл «Зенит Ленинград» со счётом 3:1.
Матч легенд Зенита . Матч легенд
25 мая 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Зенит Санкт-Петербург
Окончен
3 : 1
Зенит Ленинград
1:0 Кержаков – 5' 2:0 Аршавин – 24' 3:0 Анюков – 30' 3:1 Погребняк – 66'
В составе «Зенита Санкт-Петербург» отличились Александр Кержаков, Андрей Аршавин, Александр Анюков. За «Зенит Ленинград» забил Павел Погребняк (с пенальти).
Вчера, 24 мая, завершился сезон-2024/2025 Российской Премьер-Лиги, по итогам которого «Зенит» занял второе место. Чемпионом России впервые в истории стал «Краснодар».
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