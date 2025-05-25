Видео: игрок «Зенита» Андрей Мостовой зарядил оскорбительную кричалку про «Спартак»

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Андрей Мостовой на матче легенд посетил фанатскую трибуну и зарядил оскорбительную кричалку про московский «Спартак». В матче легенд, посвящённом 100-летию санкт-петербургского клуба, «Зенит Санкт-Петербург» обыграл «Зенит Ленинград» со счётом 3:1.

В составе «Зенита Санкт-Петербург» отличились Александр Кержаков, Андрей Аршавин, Александр Анюков. За «Зенит Ленинград» забил Павел Погребняк (с пенальти).

Вчера, 24 мая, завершился сезон-2024/2025 Российской Премьер-Лиги, по итогам которого «Зенит» занял второе место. Чемпионом России впервые в истории стал «Краснодар».