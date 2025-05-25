«Судьи тоже иногда ошибаются». Эмери — о поражении «Астон Виллы» от «МЮ»

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался о поражении от «Манчестер Юнайтед» (0:2) в матче заключительного тура английской Премьер-лиги и выразил недовольство работой арбитров.

«Удаление Эмилиано Мартинеса стало ключевым моментом. После этого нам нужно было проявить стойкость, защищаться и верить в то, что у нас будет возможность провести несколько атакующих действий или заработать несколько угловых.

Мы забили один гол, это был гол. Если бы судья контролировал этот момент, не давал свисток раньше времени, я думаю, что это был бы чистый гол, даже после просмотра VAR. Мы тоже смотрели этот эпизод. Но мы все совершаем ошибки, игроки и судьи тоже иногда ошибаются. Мы должны смириться с этим. Мы проиграли и не заслужили большего.

Сегодня я расстроен, но мы в Лиге Европы, и это тоже важно. Думаю, то, что мы выступаем в еврокубках три года подряд, говорит о нашей последовательности», — приводит слова Эмери официальный сайт «Астон Виллы».

По итогам этого матча «Астон Вилла» заняла шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 66 очков. Столько же заработал «Ньюкасл Юнайтед», который расположился на пятом месте, обеспечив себе квалификацию в Лигу чемпионов.