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Лацио — Лечче, результат матча 25 мая 2025, счет 0:1, Серия А 2024-2025

«Лечче» одолел «Лацио» и сохранил место в Серии А на следующий сезон
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«Лацио» уступил «Лечче» в матче 38-го тура итальянской Серии А. Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Италия — Серия А . 38-й тур
25 мая 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Лацио
Рим
Окончен
0 : 1
Лечче
Лечче
0:1 Кулибали – 43'    
Удаления: Романьоли – 90+3' / Пьеротти – 45+2'

Единственный гол в этой встрече забил Лассана Кулибали на 43-й минуте. У гостей на 45+2-й минуте за вторую жёлтую карточку с поля был удалён Сантьяго Пьеротти. У хозяев поля на 90+3-й минуте красную карточку получил Алессио Романьоли.

Напомним, в матче этих команд в первом круге победу со счётом 2:1 отпраздновали футболисты римской команды.

«Лацио» занял седьмое место в турнирной таблице высшего дивизиона итальянского первенства, набрав 65 очков. «Лечче» расположился на 17-й строчке, заработав 34 очка.

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