«Лечче» одолел «Лацио» и сохранил место в Серии А на следующий сезон

«Лацио» уступил «Лечче» в матче 38-го тура итальянской Серии А. Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол в этой встрече забил Лассана Кулибали на 43-й минуте. У гостей на 45+2-й минуте за вторую жёлтую карточку с поля был удалён Сантьяго Пьеротти. У хозяев поля на 90+3-й минуте красную карточку получил Алессио Романьоли.

Напомним, в матче этих команд в первом круге победу со счётом 2:1 отпраздновали футболисты римской команды.

«Лацио» занял седьмое место в турнирной таблице высшего дивизиона итальянского первенства, набрав 65 очков. «Лечче» расположился на 17-й строчке, заработав 34 очка.