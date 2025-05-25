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Торино — Рома, результат матча 25 мая 2025, счет 0:2, Серия А 2024-2025

«Рома» обыграла «Торино» в матче Серии А
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«Торино» проиграл «Роме» в матче 38-го тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу римлян.

Италия — Серия А . 38-й тур
25 мая 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Торино
Турин
Окончен
0 : 2
Рома
Рим
0:1 Паредес – 18'     0:2 Салемакерс – 53'    

Леандро Паредес открыл счёт на 18-й минуте, реализовав пенальти. Алексис Салемакерс на 53-й минуте удвоил преимущество «Ромы». На 84-й минуте Бриан Кристанте мог сделать разрыв в счёте крупнее, но взятие ворот отменили из-за положения «вне игры».

Напомним, в первом круге встреча этих команд завершилась со счётом 1:0 в пользу римского клуба.

«Торино» расположился на 11-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона итальянского первенства, набрав 44 очка. «Рома» заняла пятую строчку с 69 очками. Это даёт команде право выступить в следующем сезоне Лиги Европы.

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