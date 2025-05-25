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Аталанта — Парма, результат матча 25 мая 2025, счет 2:3, Серия А 2024-2025

«Аталанта» проиграла «Парме», упустив преимущество в два мяча в последнем туре Серии А
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Завершился матч 38-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встречались «Аталанта» и «Парма». Команды играли на стадионе «Джевисс» в Бергамо (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Ливио Маринелли. «Парма» одержала победу со счётом 3:2.

Италия — Серия А . 38-й тур
25 мая 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Аталанта
Бергамо
Окончен
2 : 3
Парма
Парма
1:0 Мальдини – 32'     2:0 Мальдини – 33'     2:1 Эно – 49'     2:2 Ондрейка – 71'     2:3 Ондрейка – 90+1'    

Полузащитник хозяев Даниэль Мальдини открыл счёт в матче на 32-й минуте с передачи Рауля Беллановы. Минуту спустя Мальдини оформил дубль с передачи Матео Ретеги. На 49-й минуте Антуан Эно сократил отставание гостей. На 71-й минуте Якоб Ондрейка с передачи Анж-Йоана Бонни сравнял счёт. На 90+1-й минуте Якоб Ондрейка оформил дубль с передачи Адриана Бернабе и установил окончательный счёт — 3:2.

По итогам сезона «Аталанта» заняла третье место в турнирной таблице Серии А, набрав 74 очка. «Парма» расположилась на 16-й строчке, заработав 36 очков.

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