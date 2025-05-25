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Владимир Путин поздравил Мурада Мусаева с чемпионством «Краснодара»

Владимир Путин поздравил Мурада Мусаева с чемпионством «Краснодара»
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Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина сообщил, что глава государства поздравил губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, а также главного тренера футбольного клуба «Краснодар» Мурада Мусаева с чемпионством «быков» в сезоне-2024/2025 РПЛ.

«Владимир Путин позвонил губернатору Краснодарского края и главному тренеру футбольной команды «Краснодар» Мураду Мусаеву и поздравил их с победой команды «Краснодар» в чемпионате России по футболу», — приводит слова Пескова ТАСС.

«Быки» набрали 67 очков по итогам 30 сыгранных матчей. Подопечные Мурада Мусаева опередили на одно очко «Зенит», который завершил чемпионат на втором месте. Третью строчку занял ЦСКА с 59 очками.

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