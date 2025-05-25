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Венеция — Ювентус, результат матча 25 мая 2025, счет 2:3, Серия А 2024-2025

«Ювентус» одержал победу над «Венецией» в матче 38-го тура Серии А
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Завершился матч 38-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Венеция» и туринский «Ювентус». Команды играли на стадионе «Пьерлуиджи Пенцо» (Венеция, Италия). Стартовый свисток прозвучал в 21:45 мск. Гости одержали победу — 3:2.

Италия — Серия А . 38-й тур
25 мая 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Венеция
Венеция
Окончен
2 : 3
Ювентус
Турин
1:0 Фила – 2'     1:1 Йылдыз – 25'     1:2 Коло Муани – 31'     2:2 Хапс – 55'     2:3 Локателли – 73'    

«Венеция» открыла счёт на второй минуте. Отличился нападающий Даниэль Фила. На 25-й минуте турецкий форвард «Ювентуса» Кенан Йылдыз забил ответный мяч. На 31-й минуте француз Рандаль Коло Муани вывел гостей вперёд. На 55-й минуте защитник хозяев Ридгесиано Хапс сделал счёт 2:2. На 73-й минуте Мануэль Локателли с 11-метровой отметки забил третий мяч «Ювентуса».

После этой игры в активе «Ювентуса» стало 70 очков. Туринцы расположились на четвёртой строчке в турнирной таблице чемпионата. «Венеция» завершила нынешний сезон на 19-м месте и покинула высший дивизион.

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