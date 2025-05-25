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Результаты матчей Серии А сезона-2024/2025 25 мая

Результаты матчей Серии А сезона-2024/2025 25 мая
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Сегодня, 25 мая, в итальянской Серии А сезона-2024/2025 прошли шесть матчей в рамках 38-го тура. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня:

Результаты матчей чемпионата Италии 25 мая:

«Аталанта» — «Парма» — 2:3;
«Венеция» — «Ювентус» — 2:3;
«Лацио» — «Лечче» — 0:1;
«Торино» — «Рома» — 0:2;
«Удинезе» — «Фиорентина» — 2:3;
«Эмполи» — «Верона» — 1:2.

Чемпионом Италии сезона-2024/2025 стал «Наполи». Подопечные Антонио Конте набрали 82 очка. «Интер» завершил сезон на второй строчке. В активе «нерадзурри» 81 очко. На третьем месте «Аталанта» с 74 очками. В зоне вылета расположились «Эмполи» (31), «Венеция» (29) и «Монца», набравшая 18 очков.

Турнирная таблица Серии А
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