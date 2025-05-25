Дубль Левандовского помог «Барселоне» обыграть «Атлетик» в матче 38-го тура Ла Лиги
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Завершился матч 38-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Атлетик» из Бильбао и каталонская «Барселона». Команды играли на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Пабло Гонсалесом Фуэртесом. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Гости одержали победу — 3:0.
Испания — Примера . 38-й тур
25 мая 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
0 : 3
Барселона
Барселона
0:1 Левандовски – 14' 0:2 Левандовски – 17' 0:3 Ольмо – 90+4'
Первые два гола в матче забил 36-летний нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски. На 14-й минуте поляк открыл счёт, а спустя три минуты оформил дубль. Третий гол на счету полузащитника Дани Ольмо, реализовавшего 11-метровый удар на 90+4-й минуте.
«Барселона» завершила сезон на первой строчке, набрав 88 очков. «Атлетик» с 70 очками расположился на четвёртом месте.
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