Дубль Левандовского помог «Барселоне» обыграть «Атлетик» в матче 38-го тура Ла Лиги

Завершился матч 38-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Атлетик» из Бильбао и каталонская «Барселона». Команды играли на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Пабло Гонсалесом Фуэртесом. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Гости одержали победу — 3:0.

Первые два гола в матче забил 36-летний нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски. На 14-й минуте поляк открыл счёт, а спустя три минуты оформил дубль. Третий гол на счету полузащитника Дани Ольмо, реализовавшего 11-метровый удар на 90+4-й минуте.

«Барселона» завершила сезон на первой строчке, набрав 88 очков. «Атлетик» с 70 очками расположился на четвёртом месте.