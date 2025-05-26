Результаты матчей Ла Лиги сезона-2024/2025 25 мая

В воскресенье, 25 мая, в испанской Ла Лиге сезона-2024/2025 прошли три матча в рамках 38-го тура. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня:

Результаты матчей чемпионата Испании 25 мая:

«Жирона» — «Атлетико» Мадрид — 0:4;

«Вильярреал» — «Севилья» — 4:2;

«Атлетик» Бильбао — «Барселона» — 0:3.

Чемпионом Испании сезона-2024/2025 стала каталонская «Барселона». Подопечные Ханс-Дитера Флика набрали 88 очка. Мадридский «Реал» завершил сезон на второй строчке. В активе «сливочных» 84 очка. На третьем месте мадридский «Атлетико» с 76 очками. В зоне вылета расположились «Леганес» (40), «Лас-Пальмас» (32) и «Вальядолид», набравший 16 очков.