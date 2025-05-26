Определились команды, покинувшие Серию А по итогам сезона-2024/2025

«Эмполи», «Венеция» и «Монца» покинули итальянскую Серию А по итогам сезона-2024/2025.

«Эмполи» занял 18-е место. В активе команды шесть побед, 13 ничьих и 19 поражений. Синие забили 33 мяча и пропустили 59. Коллектив набрал 31 очко.

«Венеция» заняла 19-е место. В активе команды пять побед, 14 ничьих и 19 поражений. Оранжево-чёрно-зелёные забили 32 мяча, пропустили 56. Коллектив набрал 29 очков.

«Монца» заняла 20-е место. В активе команды три победы, девять ничьих и 26 поражений. Бело-красные забили 28 мячей и пропустили 69. Коллектив набрал 18 очков.

В следующем сезоне Серии А вместо вышеназванных коллективов сыграют «Сассуоло», «Пиза» и победитель противостояния «Кремонезе» и «Специи».