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Агент Комарова прокомментировал информацию об интересе топ-клубов РПЛ к игроку «Ростова»

Агент Комарова прокомментировал информацию об интересе топ-клубов РПЛ к игроку «Ростова»
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Футбольный агент Василий Голяна, представляющий интересы полузащитника «Ростова» Ивана Комарова, прокомментировал информацию об интересе топ-клубов РПЛ к футболисту.

«Мы действительно с некоторыми клубами в активном диалоге, интерес к Комарову присутствует. Что-то более конкретное сказать сейчас не готов. Мы на данный момент рассматриваем разные варианты продолжения карьеры, общаемся, находимся в переговорном процессе. Интерес закономерен, ведь Иван большой молодец. В любом случае взвешиваем все плюсы и минусы, важно сделать правильный, взвешенный выбор. Сейчас важный этап карьеры Ивана, и мы точно не хотим допустить ошибку при принятии решения. Интерес к Комарову большой. Будем рассматривать варианты, с некоторыми клубами находимся в тесном диалоге», — сказал Голяна в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ранее журналист Иван Карпов сообщал об интересе к Комарову со стороны московских «Локомотива», ЦСКА, «Динамо» и «Спартака».

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