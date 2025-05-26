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Итоговая турнирная таблица Серии А сезона-2024/2025

Итоговая турнирная таблица Серии А сезона-2024/2025
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Завершился сезон-2024/2025 итальянской Серии А. Чемпионом страны ранее досрочно стал «Наполи». Команда набрала 82 очка за 38 матчей. На втором месте с 81 очком расположился миланский «Интер». Третью строчку заняла «Аталанта» с 74 очками.

Турнирная таблица Серии А сезона-2024/2025

На четвёртом месте расположился «Ювентус». Туринцы набрали 70 очков после 38 встреч. На пятой строчке сезон закончила «Рома» с 69 очками. «Фиорентина» заняла шестое место, отстав от римлян на четыре очка. Римский «Лацио» с 65 очками — седьмой, а «Милан» (63) — восьмой.

Высший итальянский дивизион покинули «Эмполи», набравший 31 очко, «Венеция» с 29 очками и «Монца», набравшая 18 очков за 38 встреч.

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