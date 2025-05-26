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Определились участники еврокубков по итогам сезона-2024/2025 Серии А

Определились участники еврокубков по итогам сезона-2024/2025 Серии А
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Стали известны итальянские клубы, которые примут участие в следующем сезоне международных турниров под эгидой УЕФА по итогам завершения чемпионата страны-2024/2025.

В Лигу чемпионов отобрались «Наполи», «Интер», «Аталанта» и «Ювентус».

В Лиге Европы выступят «Рома» и «Болонья» (обладатель Кубка Италии).

Свою путёвку в Лигу конференций получила «Фиорентина».

Чемпионом Италии сезона-2024/2025 стал «Наполи». Подопечные Антонио Конте набрали 82 очка. «Интер» завершил сезон на второй строчке. В активе «нерадзурри» 81 очко. На третьем месте «Аталанта» с 74 очками. В зоне вылета расположились «Эмполи» (31), «Венеция» (29) и «Монца», набравшая 18 очков.

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