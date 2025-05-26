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Форвард «Аталанты» Матео Ретеги — лучший бомбардир Серии А сезона-2024/2025

Форвард «Аталанты» Матео Ретеги — лучший бомбардир Серии А сезона-2024/2025
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Нападающий «Аталанты» Матео Ретеги стал лучшим бомбардиром завершившегося чемпионата Италии сезона-2024/2025. На счету форварда сборной Италии 25 забитых мячей в 36 сыгранных им матчах Серии А.

На втором месте в гонке бомбардиров расположился Мойзе Кин из «Фиорентины», который забил 19 голов в 32 матчах. На третьей строчке находится ещё футболист «Аталанты», Адемола Лукман, ставший автором 15 голов. Нигериец сыграл в 31 встрече.

26-летний Матео Ретеги перешёл в «Аталанту» из «Дженоа» в августе 2024 года. По итогам чемпионата-2024/2025 клуб из Бергамо занял третье место. На счету «Аталанты» 74 очка в 38 матчах.

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