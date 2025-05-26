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Итоговая турнирная таблица Ла Лиги сезона-2024/2025

Итоговая турнирная таблица Ла Лиги сезона-2024/2025
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Завершился сезон-2024/2025 испанской Примеры. Чемпионом страны ранее досрочно стала каталонская «Барселона». Команда набрала 88 очков за 38 матчей. На втором месте с 84 очками расположился мадридский «Реал». Третью строчку занял «Атлетико» Мадрид с 76 очками.

Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2024/2025

На четвёртом месте расположился «Атлетик» из Бильбао. Команда набрала 70 очков после 38 встреч. На пятой строчке находится «Вильярреал» с 70 очками. «Бетис» занял шестое место, заработав 60 очков. «Сельта» с 55 очками — седьмая, а «Райо Вальекано» (52) — восьмой.

Высший дивизион покинули «Леганес», набравший 40 очков, «Лас-Пальмас» с 32 очками и «Вальядолид», набравший 16 очков за 38 встреч.

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