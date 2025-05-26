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Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром Ла Лиги в дебютном сезоне за «Реал»

Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром Ла Лиги в дебютном сезоне за «Реал»
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Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании в сезоне-2024/2025. Французский форвард забил 31 гол, сыграв 34 матча. Отметим, что это первый сезон игрока в Ла Лиге.

Ближайшем преследователем Мбаппе в бомбардирской гонке стал польский форвард «Барселоны» Роберт Левандовски, забивший 27 мячей.

26-летний француз выступает за «Реал» с июля 2024 года. Всего в нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 55 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 42 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 170 млн.

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