Игрок «Милана» Пулишич стал лучшим ассистентом Серии А сезона-2024/2025

Полузащитник «Милана» Кристиан Пулишич стал лучшим ассистентом завершившегося чемпионата Италии сезона-2024/2025. На счету игрока «россонери» 11 результативных передач в 34 сыгранных им матчах Серии А.

На втором месте в списке лучших ассистентов расположился игрок «Аталанты» Рауль Белланова, который также отдал 11 передач, но сыграл на один матч больше (35). На третьей строчке находится ещё футболист «Милана», Рафаэль Леау, ставший автором 10 результативных передач.

Пулишич перешёл в стан «россонери» летом 2023 год. Действующий контракт футболиста с «Миланом» рассчитан до лета 2027 года. Команда с севера Италии закончила нынешний сезон на восьмом месте.