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Ламин Ямаль — лучший ассистент Ла Лиги сезона-2024/2025

Ламин Ямаль — лучший ассистент Ла Лиги сезона-2024/2025
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Полузащитник каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль отдал 15 результативных передач в 34 матчах чемпионата Испании и стал лучшим ассистентом в сезоне-2024/2025.

В тройку лучших также вошли полузащитник сине-гранатовых Рафинья, отметившийся 11 ассистами в 35 встречах, а также Винисиус Жуниор из мадридского «Реала» и Алекс Баэна из «Вильярреала», у обоих игроков по 10 голевых пасов.

За первую команду «Барселоны» 17-летний Ямаль выступает с 2023 года. В нынешнем сезоне он провёл 54 матча во всех турнирах, в которых отметился 18 голами и 25 ассистами. Действующий контракт молодого игрока с каталонским клубом рассчитан до лета 2026 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Ламина в € 180 млн.

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