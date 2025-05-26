Хитон продлит контракт с «Манчестер Юнайтед» — Романо

Голкипер Том Хитон подпишет новое соглашение с «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Согласно источнику, стороны обсуждают продление контракта на один сезон. В нынешней кампании на счету Хитона один матч в рамках Кубка Английской футбольной лиги. Футболист является воспитанником «красных дьяволов», он находился в системе клуба с 2002 по 2010 год, но в основном играл за другие команды на правах аренды. В 2021-м игрок вернулся в родной клуб, Хитон является частью команды, но главным образом его сфера деятельности связана с работой в молодёжном составе «МЮ».

Нынешний контракт Хитона рассчитан до ближайшего лета.