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Хитон продлит контракт с «Манчестер Юнайтед» — Романо

Хитон продлит контракт с «Манчестер Юнайтед» — Романо
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Голкипер Том Хитон подпишет новое соглашение с «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Согласно источнику, стороны обсуждают продление контракта на один сезон. В нынешней кампании на счету Хитона один матч в рамках Кубка Английской футбольной лиги. Футболист является воспитанником «красных дьяволов», он находился в системе клуба с 2002 по 2010 год, но в основном играл за другие команды на правах аренды. В 2021-м игрок вернулся в родной клуб, Хитон является частью команды, но главным образом его сфера деятельности связана с работой в молодёжном составе «МЮ».

Нынешний контракт Хитона рассчитан до ближайшего лета.

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