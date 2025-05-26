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Юрий Жирков поделился мыслями о будущем Семака в «Зените»

Юрий Жирков поделился мыслями о будущем Семака в «Зените»
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Бывший футболист «Зенита» Юрий Жирков ответил на вопрос о будущем Сергея Семака на посту главного тренера сине-бело-голубых. Ранее в СМИ появились слухи, что специалист может покинуть клуб из Санкт-Петербурга.

«Семак выиграл шесть чемпионатов России подряд, так что, я думаю, он на своём месте. Один годок — и будет снова шесть лет побед», — приводит слова Жиркова «РИА Новости Спорт».

Сине-бело-голубые не смогли стать чемпионами в год 100-летия клуба, заняв второе место.

Напомним, 49-летний Сергей Семак возглавил «Зенит» в мае 2018 года. Под его руководством сине-бело-голубые шесть раз становились чемпионами России.

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