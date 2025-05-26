«Юнион» стал чемпионом Бельгии впервые за 90 лет

«Юнион» дома победил «Гент» в заключительном туре чемпионата Бельгии сезона-2024/2025 со счётом 3:1 и выиграл национальное первенство впервые за 90 лет.

У брюссельской команды забитыми мячами отметились Франьо Иванович и Промис Дэвид, который оформил дубль. Автором единственного гола гостей стал Андри Гудьонсен.

«Юнион» с 56 очками занял первую строчку в турнирной таблице, став 12-кратным чемпионом Бельгии. Команда не выигрывала этот титул с 1935 года. Таким образом, «Юнион» завоевал путёвку в основной этап Лиги чемпионов.

Второе место в чемпионате Бельгии занял «Брюгге», набравший 53 очка. Тройку лидеров замыкает «Генк», заработавший 47 очков. «Андерлехт» с 36 очками расположился на четвёртой строчке. Пятое место занял «Антверпен» (32).