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«Юнион» стал чемпионом Бельгии впервые за 90 лет

«Юнион» стал чемпионом Бельгии впервые за 90 лет
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«Юнион» дома победил «Гент» в заключительном туре чемпионата Бельгии сезона-2024/2025 со счётом 3:1 и выиграл национальное первенство впервые за 90 лет.

Бельгия — Лига Жюпиле . Плей-офф чемпионов. 10-й тур
25 мая 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Юнион
Брюссель
Окончен
3 : 1
Гент
Гент
1:0 Иванович – 11'     1:1 Andri Lucas Guðjohnsen – 45'     2:1 Дэвид – 68'     3:1 Дэвид – 75'    

У брюссельской команды забитыми мячами отметились Франьо Иванович и Промис Дэвид, который оформил дубль. Автором единственного гола гостей стал Андри Гудьонсен.

«Юнион» с 56 очками занял первую строчку в турнирной таблице, став 12-кратным чемпионом Бельгии. Команда не выигрывала этот титул с 1935 года. Таким образом, «Юнион» завоевал путёвку в основной этап Лиги чемпионов.

Второе место в чемпионате Бельгии занял «Брюгге», набравший 53 очка. Тройку лидеров замыкает «Генк», заработавший 47 очков. «Андерлехт» с 36 очками расположился на четвёртой строчке. Пятое место занял «Антверпен» (32).

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