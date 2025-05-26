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«Манчестер Юнайтед» согласовал трансфер Куньи более чем за € 74 млн — Романо

«Манчестер Юнайтед» согласовал трансфер Куньи более чем за € 74 млн — Романо
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25-летний бразильский нападающий «Вулверхэмптона» Матеус Кунья перейдёт в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации инсайдера, игрок перейдёт в состав «красных дьяволов» уже в ближайшее время. Его контракт будет рассчитан до 2030 года с опцией продления ещё на год. Отмечается, что сумма покупки в £ 62,5 млн (более € 74 млн) будет выплачена несколькими платежами.

Напомним, в текущем сезоне бразильский нападающий принял участие в 36 матчах во всех турнирах, где отличился 17 голами и шестью результативными передачами.

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